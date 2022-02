Kurz nach dem Losfahren steht das Auto eines Mannes aus Schöndorf in Flammen

Weimar. Kurz nachdem der 66-jährige Fahrzeugführer aus Schöndorf losfuhr brach das Feuer aus. Die Polizei ist sich zur Brandursache noch nicht ganz schlüssig.

Am Montag ist es in Schöndorf zu einem Brand in einem Fahrzeug gekommen. Ein Mann stieg in sein Auto und wollte losfahren. Laut Polizei brach das Feuer nur einige Minuten danach aus und versetzte das Fahrzeug in Vollbrand.

Der 66-jährige Mann konnte das Auto noch schnell genug ohne Verletzungen verlassen. Jedoch entstand an dem Fahrzeug ein Totalschaden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen. Auch die Fahrbahnoberfläche wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen.