Hier noch mitten bei der Gestaltung, stellen die jungen Künstler am Freitag ihre mit Malerei und Mosaiken gestaltete Mauer am Weg nach Mellingen vor.

Taubach. Junge Künstler stellen ihr Projekt an der Mauer zwischen Taubach und Mellingen am Freitag vor

Labercafé zur Mauer-Malerei in Taubach

Bei einem sogenannten Labercafé stellen die jungen Taubacher Künstler am Freitag ihr Mauer-Projekt vor. In dieser Woche hatten sie einen Teil der rund 140 Meter langen Mauer am Rad- und Gehweg nach Mellingen mit Malerei und Mosaiken verschönert. Angeleitet wurden sie von der Leipziger Künstlerin Viktoria Scholz. Die Präsentation findet bei Kaffee und Kuchen statt. Treffpunkt ist hinter dem Vereinshaus, sagte Ortsteilrätin und Projektinitiatorin Sybill Hecht.

Freitag, 31. August, 16 Uhr; Taubach