Ladendiebin, Liebeserklärung, Sekundenschlaf – Polizeimeldungen aus Weimar und Umgebung

Weimar. Mit einer 15 Jahre alten Ladendiebin, einer eindeutigen Liebeserklärung an einer Wand und einem Unfall wegen Sekundenschlafes hatte es die Polizei in und um Weimar herum zu tun.

Wegen des Diebstahls einer 60 Cent teueren Gesichtsmaske, hat nun eine 15-Jährige ein Hausverbot in einem Supermarkt in Weimar-Schöndorf und eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. Das Mädchen hatte am Dienstag versucht, aus einem Supermarkt die Maske zu stehlen und wurde dabei erwischt.

Liebeserklärung an Gymnasiumwand

Mit vielen Herzen um einen Namen hat ein Unbekannter seine Liebe auf einer Wand des Gymnasiums in Mellingen bekundet. Die Liebeserklärung war mit Farbe angebracht worden.

Auffahrunfall wegen Sekundenschlaf

Laut Polizei hatte ein 25-Jähriger es nicht mehr weit bis nach Hause, als ihm am Dienstagmorgen beim Autofahren seine Nachtschicht zum Verhängnis wurde. In der Buttelstedter Straße auf Höhe der Rießnerstraße in Weimar, fielen dem Mann für ein paar Sekunden einfach die Augen zu. So bekam er den vor sich an einer Ampel bereits stehenden Kleintransporter zu spät mit und fuhr auf diesen auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Allerdings entstand an den Autos Sachschaden.

Ohne Führerschein aber mit Alkohol

In Buttelstedt geriet am Dienstagabend ein Autofahrer in eine Verkehrskontrolle. Ein bei dem 55-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Zudem konnte der Mann seinen Führerschein nicht vorzeigen. Er selbst räumte ein, dass er diesen bereits vor vielen Jahren abgegeben hatte.