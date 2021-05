Längere Züge auf der Ilmtal-Strecke

Weimarer Land. Die Erfurter Bahn schickt zu Himmelfahrt Züge mit zweitem Wagen auf die Strecke zwischen Weimar und Kranichfeld.

Für alle Vatertags-Ausflügler, die ins Ilmtal ausschwärmen und nicht den kompletten Weg zu Fuß zurücklegen wollen, ist sie seit jeher die erklärte Alternative: die Berksche Bahn. Auch in diesem Jahr hat sich die Erfurter Bahn, die die Strecke zwischen Weimar und Kranichfeld bedient, auf eine entsprechende Anzahl an Fahrgästen eingestellt. Um Wanderer und Radfahrer auf dem Bahnsteig nicht vertrösten und die Passagiere in Corona-Zeiten nicht wie die Heringe platzieren zu müssen, werden am 13. Mai zwischen 9 und 19 Uhr alle Züge auf der Ilmtalbahn mit einem zweiten Wagen verstärkt.

FFP2-Maske im Zug ist Pflicht

Dennoch gelten natürlich auch am Donnerstag Regeln am und im Zug, die der Infektionsschutz und die Rücksicht auf andere gebieten. So ist im Zug eine FFP2-Maske zu tragen. Wer ein Fahrrad dabei hat, sollte auch den Einstieg an der Tür mit dem Fahrradsymbol nutzen, drinnen das Gepäck vom Fahrrad nehmen, das Rad mit dem vorhandenen Gurt vor dem Umfallen sichern und im Zug prinzipiell Gänge und Fluchtwege freihalten. Mobilitätseingeschränkte Menschen und Kinderwagen haben auch zu Himmelfahrt im Zug Vorrang. Für Fahrräder besteht keine Beförderungsgarantie. Bei hoher Nachfrage entscheidet das Zugpersonal, wie viele Radfahrer noch zusteigen dürfen.

Zweitwagen sollen bis Oktober eingesetzt werden

Nicht nur zu Himmelfahrt sind auf der Ilmtal-Strecke wieder lange Züge mit zwei Triebwagen unterwegs. Wie bereits im vergangenen Jahr verstärkt die Erfurter Bahn auf diese Weise während der wärmeren Saison auch an den Wochenenden verschiedene Züge zwischen Weimar und Kranichfeld. Voraussichtlich bis zum 10. Oktober werden samstags und sonntags tagsüber vier Zugpaare im Zweistundentakt um einen zweiten Wagen ergänzt. Ab dem Weimarer Hauptbahnhof fahren die verstärkten Züge jeweils um 10.12, 12.12, 14.12 und 16.12 Uhr und sind eine halbe Stunde später in Bad Berka, eine Dreiviertelstunde später in Kranichfeld. Die Rückzüge verkehren um 11.04, 13.04, 15.04 und 17.04 Uhr ab Kranichfeld.