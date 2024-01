Längst keine Berge mehr

Michael Grübner über ein sensibles Thema im Alltag

Es gibt so Tage im Jahreskalender, mit denen werde ich wohl nie so richtig warm. Und fände es auch irgendwie schäbig, bei Google eine Frage einzugeben wie beispielsweise: „Wie bereite ich meiner Frau eine nette und vor allem romantische Überraschung zum Valentinstag?“ Wobei das als Aufgabe ja fast noch lösbar erscheint im Vergleich mit dem Tag, an den mich die Kollegen in der Redaktion mit einer kleinen Notiz jüngst erinnerten. Und der am Montag auf mich wartet. Gemäß eines Hinweises durch den TÜV Rheinland ist es der „Räume-Deinen-Schreibtisch-auf“-Tag. Und ich lasse mich jetzt nicht weiter auf die Frage ein, wer sich so was ausdenkt.

Mittlerweile haben wir ja in unserem kleinen Weimarer Team hier sogar einen offiziell durch den Arbeitgeber bestätigten Brandschutz-Beauftragten. Der wirft hin und wieder stirnrunzelnde Blicke auf meinen Schreibtisch. Ich hingegen denke: Was ihr nur alle habt. Vor ein paar Jahren waren das tatsächlich noch Papierberge, die sich rund um meinen Computerbildschirm stapelten. Mittlerweile würde theoretisch eine „Räum-Deinen-Schreibtisch-auf-halbe-Stunde“ reichen. Was dagegen spricht? Der „Ich-suche-mal-wieder-meine-Motivation-Tag“. Der erwischt mich mit schöner Regelmäßigkeit.