Land unter in einer Straße in Weimar

Weimar. Ein kräftiger Guss macht eine Straße in der Klassikerstadt in Thüringen zur Wasserstraße.

Auf der Bad Hersfelder Straße in Weimar steht nach einem kurzen, aber intensiven Regenschauer am Dienstagnachmittag das Wasser. Für manch Auto- oder Rollerfahrer eher eine spaßige Angelegenheit, für andere auch Grund zum Wenden. Immer wieder sammelt sich nach ergiebigen Regengüssen in der Senke das Wasser. Eigentlich läuft das innerhalb kurzer Zeit wieder ab, am Dienstag hatte die große Pfütze allerdings Bestand. Der Weimarer Kommunalservice nahm sich rasch des Problems an.