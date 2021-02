Landgemeinde Ettersberg will Kitas klimafest machen

Ausreichend Schatten für alle Kindergarten-Knirpse im Nordkreis: Dieses Ziel will die Landgemeinde Am Ettersberg für den bevorstehenden Sommer umsetzen. Die Gebäude- und Energiemanagerin der Verwaltung, Corina Engelhardt, absolvierte eine Tour durch alle zehn Einrichtungen und präsentierte die Ergebnisse anschließend Bürgermeister Thomas Heß (CDU) sowie der für die Kindereinrichtungen verantwortlichen Kämmerin Carolin Bock.

Hintergrund ist ein Förderprogramm mit dem Titel „Klima-Anpassung in sozialen Einrichtungen“, das der Bund im vergangenen Herbst auflegte, um die Konjunktur in der Corona-Krise anzukurbeln. „Aus Thüringen haben bisher gerade mal acht Kommunen Geld aus diesem Programm abgerufen“, sagt Thomas Heß. „Andere wie NRW oder Bayern sind da deutlich aktiver. Aber wir haben mit der im vorigen Jahr geschaffenen Stelle der Energiemanagerin jetzt die Möglichkeit, so etwas gezielter anzugehen.“ Er will den detaillierten Förderantrag im Mai auf den Weg bringen, Corina Engelhardt ist allerdings optimistisch, dass sie die dafür benötigten Zahlen schneller zusammentragen kann.

Einen Schwerpunkt in Sachen Energie-Effizienz sehen Bürgermeister und Energiemanagerin im Kindergarten „Unterm Regenbogen“ in Sachsenhausen. Der dortige Bedarf war allerdings schon lange vor der jetzigen Bestandsaufnahme bekannt: Ein fertig ausgearbeiteter Förderantrag liegt bereits beim Kreis Weimarer Land, es geht um einen Anbau für einen zusätzlichen Schlaf- und Gruppenraum, neue Sanitäranlagen und die Umsetzung der aktuellen Brandschutz-Vorschriften. „Wenn wir da nicht investieren, gefährden wir die Betriebserlaubnis“, so Heß.

Zielstellung ist nun, den Förderantrag in Abstimmung mit dem Kreis in Einklang mit dem neuen Klima-Programm zu bringen. Durch seine Baugeschichte hat das Haus das auch nötig: Der ehemalige Bahnhof der Laura-Schmalspurbahn hat etliche Ecken, Kanten und Winkel, die das Energiesparen erschweren.

Ansonsten gibt es aus fast allen Einrichtungen Wünsche, um im Sommer mehr Schatten für die draußen spielenden Kinder zu bekommen. Sonnensegel, Pergolas oder auch zusätzliche Bäume und Sträucher stehen auf dieser Liste.

Im frisch sanierten und erweiterten Domizil der „Heichelheimer Kartoffelknirpse“ fehlt an den Fenstern der Südseite bisher jegliche Verschattungstechnik. „Außerdem müssen wir im Blick haben, wo demnächst Heizungsanlagen ihr kritisches Alter erreichen“, so Heß. „Generell wären moderne Heizkörper für alle Einrichtungen wünschenswert.“

An anderer Stelle ist die Landgemeinde in Sachen Energie-Effizienz schon einen Schritt weiter: Zusammen mit dem Abwasserzweckverband Nordkreis Weimar und der Bauhaus-Universität will sie Teil eines Bundesprojektes „Organisation ländlicher Energiekonzepte“ werden und hat die entsprechenden Antragsformulare fertig ausgearbeitet. Besonderheit hier: Das Programm ermöglicht zusätzliches Personal. Landgemeinde und Abwasserzweckverband bekämen für die Dauer der Förderung jeweils eine 75-Prozent-Stelle bezahlt. Ziel ist es, aus dem Schlamm von Kläranlagen und Agrarabfällen saubere Energie zu produzieren.