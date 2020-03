In der Landgemeinde Am Ettersberg sind inzwischen auch die Spielplätze gesperrt.

Berlstedt. Die Landgemeinde Am Ettersberg hat nun auch die Nutzung der Spielplätze untersagt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landgemeinde sperrt Spielplätze

Die mögliche Langeweile des Nachwuchses oder der allzu knappe Geduldsfaden der Eltern sind im Moment nicht das Entscheidungskriterium. Wenngleich das Frühlingswetter nach draußen lockt, hat die Landgemeinde Am Ettersberg das Leben vor der Haustür wegen des Corona-Risikos weiter reglementiert. Dort sind nun auch die öffentlichen Spielplätze gesperrt. „Bei nutzbaren Spielplätzen würde die Entscheidung zur Kita- und Schulschließung ad absurdum geführt…. Das ist für Eltern gerade jetzt der schlechteste Zeitpunkt, aber unumgänglich“, erklärte Bürgermeister Thomas Heß. Entsprechende Bekanntmachungen würden schnellstmöglich an den Spielplätzen angebracht.

Auch die Nutzung der Sportplätze in der Gemeinde sowie gemeinschaftliche sportliche Aktivitäten in Gebäuden, etwa in Turnhallen und auf Kegelbahnen, sind derzeit untersagt. Das gelte auch für private Sportanlagen.