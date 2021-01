Landrätin für Verzicht auf bindende Corona-Leine

Die Landrätin des Kreises Weimarer Land, Christiane Schmidt-Rose (CDU), in ihrem Büro in Apolda.

Apolda. Die Landrätin des Kreises Weimarer Land, Christiane Schmidt-Rose (CDU), hat die Landesentscheidung begrüßt, den Aktionsradius der Bürger bei hohen Corona-Inzidenzwerten vorerst nicht zwangsweise auf 15 Kilometer um den Wohnort zu begrenzen. „55 Prozent unserer sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind an ihrem jeweiligen Wohnort Auspendler, 41 Prozent am Beschäftigungsort Einpendler. Somit haben wir mit unseren Nachbarn ohnehin viel beruflichen Austausch, der von einer solchen Verordnung nicht betroffen wäre“, gibt die Landrätin zu bedenken.

Käme die verbindliche Corona-Leine, könnten Weimarer, Erfurter und Jenaer, in deren Städten der Inzidenzwert gerade unter 200 liegt, in den Landkreis ausschwärmen, während sich die Bewohner des Weimarer Landes nicht durch den eigenen Kreis bewegen dürften. Diese Unterschiede zu machen, sei derzeit kaum mehr als Augenwischerei. Schließlich sei die Inzidenz im Kreis lange Zeit niedriger als in den Nachbarstädten gewesen und letztlich nur eine Momentaufnahme.

Christiane Schmidt-Rose zweifelt überdies an den weiterführenden Effekten einer solchen Beschränkung. Potenzielle Ziele der Freizeitgestaltung seien ohnehin geschlossen, längere Fahrten, um beispielsweise Ärzte und Apotheken aufzusuchen, natürlich weiterhin ohne Limit erlaubt. „Letztlich ist es mir auch unklar, wer die Einhaltung eines solchen Reiseverbotes kontrollieren soll“, so die Landrätin.