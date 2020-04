Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landrätin verschenkt Helden-Herz

Über die Initiative „#DankemeinHeld“ konnte Landrätin Christiane Schmidt-Rose dem Gesundheitsamt des Kreises für die Arbeit der vergangenen Wochen besonders danken. Sie übergab Amtsleiterin Sabine Sieg stellvertretend für das Team ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift „Danke meine Heldin!“

Seit Wochen stehen die Mitarbeiter unter erheblichen Druck, um den Krankheitsausbruch im Weimarer Land einzugrenzen. Sie haben viel Aufwand betrieben, um Kontaktpersonen zu ermitteln, zu informieren und zu beruhigen. Sie hielten und halten ständigen Kontakt zu Erkrankten. Mit eisernen Nerven bedienten sie das Bürgertelefon für medizinische Fragen, das unter 03644/540 913 auch weiterhin von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr zur Verfügung steht.

Angesichts der vergleichsweise geringen Zahl sogenannter Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne war es zwei Mitarbeitern des Gesundheitsamtes am Donnerstag überdies möglich, den Betreffenden Hausbesuche abzustatten. Sie trafen alle zu Hause an und konnten sich persönlich vom Gesundheitszustand ein Bild machen.