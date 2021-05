Landtagsabgeordneter Gottweiss am Montag am Telefon

Landkreis. Der Wahlkreis-Abgeordnete der CDU für Weimarer Stadtteile und den Osten des Weimarer Landes steht am Montag wieder für Gespräche zur Verfügung.

Seine nächste Telefonsprechstunde bietet der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Gottweiss am Montag, 31. Mai, an. Von 15 bis 16 Uhr ist der Direktkandidat in seinem Apoldaer Wahlkreisbüro erreichbar. Sowohl mit politischen als auch persönlichen Anliegen können sich die Bürger an ihn wenden, über alle Belange der Landespolitik oder des Wahlkreises diskutieren. Diese Sprechstunde hat sich seit Beginn der Pandemie als Kommunikationsplattform bewährt.

Kontakt: Telefon 03644 / 55 87 52