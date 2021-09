Lang ersehntes Premierendoppel am Weimarer DNT

Weimar. Endlich heben sich die Vorhänge für „Die Legende von Paul und Paula“ im Großen Haus und „Am Boden“ in der Studiobühne.

In der vergangenen Spielzeit sind am DNT mehrere Inszenierungen entstanden, die pandemiebedingt noch nicht zur Aufführung kamen. Dazu gehören „Die Legende von Paul und Paula“ und der Monolog „Am Boden“, die am Freitag (17. September, 19.30 Uhr) im Großen Haus beziehungsweise am 18. September (20 Uhr) in der Studiobühne endlich Premiere haben.

Mit Isabel Tetzner und Nahuel Häfliger in den Titelrollen lässt Regisseurin Brigitte Dethier Ulrich Plenzdorfs unvergängliches Liebespaar aufleben. Wie in Heiner Carows Kultfilm von 1973 spielt Musik eine wichtige Rolle: Neu interpretiert und live performt von Christian Decker und dem Ensemble erklingen die legendären Songs der Puhdys, in denen sich die Sehnsucht der Protagonisten nach privatem Glück, Freiheit und Selbstbestimmung widerspiegelt.

George Brants Monolog „Am Boden“, den Sebastian Kowski mit Nadja Robiné für die Studiobühne erarbeitet hat, erzählt vom widersprüchlichen Alltag einer Kampfpilotin zwischen drohnenbasierter Kriegsführung und bürgerlichem Familienleben. Sie ringt mit der Unvereinbarkeit der sich zunehmend überlagernden und einander bedrängenden Welten sowie ihrer eigenen Verantwortlichkeit. Gezeigt wird die politische wie auch die privatpsychologische Dimension eines Berufsstands, von dessen Tun die Öffentlichkeit nur ein vages Bild hat, an dessen massiven weltpolitischen Folgen jedoch alle zu tragen haben. Die Premiere der „Legende von Paul und Paula“ ist ausverkauft. Für „Am Boden“ gibt es noch Karten.