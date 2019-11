Weimar. Zum zweiten Mal beteiligen sich Weimarer Institutionen am 15. November an der langen Nacht der Wissenschaften.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lange Nacht der Wissenschaften in Weimar

Die Erfolgsgeschichte der „Langen Nacht der Wissenschaften“ soll nach der Premiere 2017 ein zweites Mal in Weimar fortgeschrieben werden. Die beteiligten Hochschulen, Institute und Firmen haben neugierige Nachtschwärmer für den 15. November auf eine Entdeckungsreise eingeladen, um die vielfältige Weimarer Forschungs- und Wissenschaftslandschaft zu entdecken.

Die Besucher erwarten zwischen 18 und 24 Uhr spannende Programme mit Versuchen, Präsentationen und Vorträgen in Laboren, Archiven, Bibliotheken und Produktionsstätten. Es wird gezeigt, an welchen Themen in Weimar geforscht wird, wie innovative Firmen diese Ergebnisse praktisch anwenden und welche Jobs dafür gebraucht werden.

Nachfragen sind ausdrücklich erwünscht und die Möglichkeit, selbst tätig zu werden, ist vielfach geboten.

Einen Schwerpunkt bilden Themen rund ums Bauen, Werkstoffe und Technologien. Die Institute der Fakultät Bauingenieurwesen der Bauhaus-Uni und die Materialforschungs- und -prüfanstalt geben einen populärwissenschaftlichen Überblick zu praxisnahen Forschungsfeldern. Erläutert werden unter anderem Baustoffforschung, das Tragverhalten von Bauteilen oder Bauwerksmonitoring mit Smartphones.

Besucher können eine Molekülbaustelle erleben, Betonkrebs kennenlernen oder steigen mit Bauhaus.Underground in die Parkhöhle hinabsteigen. Das Institut für Angewandte Bauforschung (IAB) Weimar in Tröbsdorf gibt Einblicke in erneuerbare Energiegewinnung, lässt Baustoffe tanzen, gibt dem Roboter Zucker und ist heiß auf Keramik.

Die Hochschule für Musik „Franz Liszt“ rückt das Hochschulzentrum am Horn ins Licht: Es gibt Führungen durch das Hochschularchiv und die Hochschulbibliothek, Ausstellungen zu aktuellen Forschungsprojekten und Musik-Performances aus Afrika, Lateinamerika, Klassik und Jazz. Die Universitätsbibliothek in der Steubenstraße bietet an diesem Abend ihren kompletten Service bis Mitternacht an. Dazu gibt es Führungen durch das Haus und die Magazine, einen MINT-Parcours, Vorträge zu den Bauhausbüchern oder die filmwissenschaftliche Sammlung sowie eine Patentausstellung. Im Palais Dürckheim in der Cranachstraße dreht sich beim IKKM alles um das Medium Film. Sieben Filme werden besprochen, abstrakte Filme am Bauhaus gezeigt.

Forschung lebt natürlich auch von der praktischen Anwendung in Unternehmen. Die Glatt Ingenieurtechnik präsentiert Popcorn aus dem Wirbelwind, zeigt, wie viele Orangen in einer Brausetablette sind, wie man sich mit seinem Duft einseifen kann und Fabriken geplant werden. Bei der Senova GmbH können Gäste erfahren, was das Immunsystem mit einem Schwangerschaftstest gemeinsam hat und warum buntes Gold gekocht wird. Die Dynardo GmbH in der Steubenstraße nimmt Besucher mit auf eine Zeitreise von Leonardo da Vinci bis hin zur virtuellen Produktentwicklung. Ganz praktisch wendet sich das Sophien- und Hufeland-Klinikum an Gäste: Sie können für eine Nacht Chirurg sein, ihr Schmerzempfinden und Schlaganfallrisiko testen oder ins Herzkathederlabor blicken.

Der Eintritt ist frei, es gibt einen kostenfreien Busshuttle. Programmhefte sind dort und bei allen beteiligten Institutionen erhältlich.

Freitag, 15, November, 18 bis 24 Uhr; Programm: www.facebook.com/lndwweimar und auf www.weimar.de