Kranichfeld mit Niederburg

Kranichfelder Stadtrat tagt am Donnerstag

Lange Sitzung auf der Niederburg

Kranichfeld. Es dürfte ein langer Abend werden: 30 Punkte umfasst die Tagesordnung, die sich der Kranichfelder Stadtrat für seine Sitzung am Donnerstag, 25. Juni, vorgenommen hat. Schauplatz ist der Veranstaltungsraum auf der Niederburg, los geht es 19 Uhr. Für die Abgeordneten und Besucher gelten weiterhin die Corona-Hygieneregeln.

Unter anderem liegt eine Benutzerordnung für das Sportplatz-Gelände zum Beschluss vor. Das Areal am Fuße der Niederburg ist schon länger ein Sorgenkind der Stadt und rückte noch mehr in den Blickpunkt, als sich die Spielvereinigung als Pächter zurückzog, da ihr die Nutzung nach dem neuen Thüringer Sportfördergesetz ohnehin unentgeltlich zustand. Seit Februar hat somit die Stadt wieder vollständige Verantwortung für das Gelände. Direkt nach der Benutzerordnung stimmt der Stadtrat am Donnerstag zudem über einen Nutzungsüberlassungsvertrag mit den Schulen ab.

Zum Beschluss steht auch eine Aufhebung der Straßenausbaubeitrags-Satzung, ebenfalls bedingt durch geändertes Landesrecht. Weiterhin beschäftigt sich der Stadtrat unter anderem mit dem Mietvertrag für das Museumscafé im Baumbachhaus, dem Verkauf alter Feuerwehrfahrzeuge sowie dem Sachstand zum Konzept eines Skaterparks auf der Sportanlage. red