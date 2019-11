Lange Warteliste in Weimarer Kita

In den eineinhalb Jahren, in denen der Kindergarten „Holzwürmchen“ im Karree von Schlachthof- und Rosenthalstraße existiert, lud er bereits drei Mal zu Tagen der offenen Tür. „Sie richten sich vor allem an die Familien der Kinder, die bei uns angemeldet sind, auf der Warteliste stehen und ihre zukünftige Einrichtung kennenlernen wollen. Wir veranstalten sie nicht, um publik zu werden. Unser Kindergarten ist publik“, sagt Kita-Leiterin Stefanie Ruppe ohne Übertreibung. Der Zulauf spricht Bände und die Anmeldungen füllen einen solchen.