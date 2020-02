Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Langes Haus in winterlicher Blüte

Ganz genau hat Susanne Peters nicht mitgezählt. Ihr jüngstes Gastspiel im Langen Haus der Orangerie von Belvedere dürfte aber recht nah an die 20. Auflage heran gereicht haben. Zusammen mit der Klassik-Stiftung lud die Inhaberin der Staudengärtnerei „Allerlei Seltenes“ aus Uetersen bei Hamburg einmal mehr zum allwinterlichen Helleborus-Wochenende.

Mit ihren längst obligatorischen Reisen nach Weimar begann Susanne Peters, nachdem die Klassik-Stiftung für ihr seinerzeit frisch renoviertes Langes Haus nach attraktiven Veranstaltungen gesucht hatte, insbesondere für jene Jahreszeit, die sonst nicht als die publikumsträchtigste gilt. Christ-, Schnee- und Lenzrosen zu zeigen, die jetzt in voller Blüte stehen, passte da sehr gut ins Konzept. Die Hamburger bieten seither ihre Ware natürlich auch zum Kauf an. „Helleborus will zu dieser Jahreszeit gepflanzt werden, da die Pflanzen jetzt ihre Wurzeln ausbilden“, weiß die Expertin.

Was das Wetter anbelangt, ist Familie Peters nicht weniger robust als ihre Pflänzchen. „Wir waren hier schon bei 23 Grad minus und mussten unseren erfrorenen Bestand wieder mitnehmen. Aber wir haben in Belvedere auch schon bei frühlingshaften 15 Grad ausgestellt“, sagt Susanne Peters. Nicht viel angenehmer als der Verlust durch den strengen Frost sei es in einem anderen Jahr gewesen, bereits Sonntagmittag ausverkauft zu sein und mal eben Nachschub in Hamburg zu holen, ist schließlich nicht machbar. Was das Kalkulieren betrifft, ist Familie Peters mittlerweile treffsicher. Diesmal hatte sie etwa 900 Pflanzen aus gut 50 Sorten dabei. „Ich musste mir Mühe geben, für Weimar ein schönes Sortiment zusammenzustellen. Wir haben nämlich schon im Januar ziemlich viel verkauft“, so Susanne Peters.

In Thüringen weiß sie ihre Christrosen indes sehr gut aufgehoben. Helleborus mag die hiesigen kräftigen Böden, die kalk- und lehmhaltig sind, und Hanglagen, die Staunässe verhindern.