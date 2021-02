Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda kocht Mittag zum Abholen

Bestmögliche Unterstützung möchte das Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda für Familien mit Kindern in der Krisensituation anbieten. „Insbesondere das tägliche Kochen ist für viele eine Herausforderung", heißt es zu einem neuen Angebot. Eltern in Weimar und Apolda können über die Kindergärten ihrer Kinder gesundes und frisches Mittagessen bestellen und dieses, in Wärmebehältern sicher verpackt, direkt in der Einrichtung abholen. „Für kleines Geld sind Portionen für Erwachsene und für Kinder erhältlich, gezahlt wird über eine Monatsabrechnung", so das Lebenshilfe-Werk.

Deren Küche beliefert Kindergärten und Schulen, aber auch Einrichtungen für ältere und behinderte Menschen. Sie arbeite nach den Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und lege großen Wert auf eine handwerkliche und traditionelle Zubereitung sowie auf frische Zutaten aus der Region, darunter vom Naturhof Egendorf. Auf spezielle Wünsche, etwa aus gesundheitlichen oder religiösen Gründen, werde eingegangen. Die Küche des Lebenshilfe-Werks bietet zudem Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen.

Informationen: https://lebenshilfewerk-weimar-apolda.de/catering-gemeinschaftsverpflegung, E-Mail: kundendienst.egendorf@lhw-we-ap.de