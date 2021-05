Lebenskapitel öffnen sich in Liebstedt und Niederroßla

Niederroßla. Pfarrerin Christin Bärwald begleitet drei Konfirmationsfeiern in Liebstedt und Niederroßla zu Pfingsten.

Insgesamt 21 junge Menschen darf Pfarrerin Christin Bärwald in diesem Jahr in einen neuen Lebensabschnitt begleiten. Mit dem Pfingstfest war für 15 von ihnen der Zeitpunkt für die Konfirmation gekommen. Im Rahmen von drei Veranstaltungen in Liebstedt und Niederroßla erhielten die Jugendlichen feierlich und coronakonform den Segen der Kirche. Im Kirchgarten in Niederroßla (Foto) mit dabei war auch Diana Schuchert, die die fünf Konfirmandinnen auf den großen Moment vorbereitete.