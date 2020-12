Lebensmittel-Riese spendet an Blankenhainer Tafel

Ravioli, 5-Minuten-Terrinen, Nescafé und Süßwaren – mit diesen und weiteren Produkten unterstützt die Deutschland-Zentrale des weltweit operierenden Schweizer Lebensmittel-Konzerns Nestlé die Tafel Blankenhain. Am Mittwoch erreichte ein voll beladener Lkw mit rund 20 Paletten Lebensmitteln das Logistikzentrum der Einrichtung, um Menschen in Not während der Corona-Krise zu helfen.

Die Nachfrage nach Lebensmittelspenden ist seit Beginn der Pandemie in Europa um durchschnittlich 30 Prozent gestiegen, so eine Pressemitteilung des Unternehmens. „Aus unserem Logistikzentrum in Blankenhain werden mehr als 30 Tafeln in ganz Thüringen beliefert, die die Menschen vor Ort mit Lebensmitteln unterstützen“, sagt Erhard Dunkel, Landeslogistikleiter der Thüringer Tafeln. „Das sind seit der Corona-Krise auch viele Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, in Kurzarbeit sind und sich dadurch in einer akuten Notlage befinden. Wir als Tafel sind in der aktuell so schwierigen Situation besonders auf Spenden angewiesen, um diesen Menschen auch weiterhin helfen zu können.“ Auch finanzielle Unterstützungen oder ehrenamtliche Hilfe bei der Lebensmittelausgabe sei jederzeit willkommen.

Insgesamt verteilte Nestlé rund 100 Paletten mit Lebensmitteln an fünf Tafel-Standorte in Deutschland. Zusätzlich können Nestlé-Mitarbeiter bis Ende Januar über eine zentrale Plattform in ganz Europa Geld für Lebensmittelausgabenstellen spenden. Nestlé als Unternehmen verdoppelt den gesammelten Betrag am Ende des Zeitraums.