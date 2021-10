Legefelder Knirpse genießen Blick über Weimar

Weimar. Legefelds Grundschüler lösten am City-Skyliner in Weimar nachträglich ihr Geschenk zum Weltkindertag ein.

Zwei Wochen lang musste sich der Legefelder Nachwuchs in Geduld üben. Am Montag dieser Woche konnten die Grundschüler aus dem Weimarer Ortsteil ihr Geschenk zum Weltkindertag nun einlösen. Auf dem Goetheplatz sagten sich 90 Kinder an, um bei der Fahrt mit dem City-Skyliner in der Schulgemeinschaft die Aussicht hoch oben über den Dächern von Weimar zu genießen.

„Unsere Schüler haben ihrer Fahrt bereits seit einigen Tagen neugierig und aufgeregt entgegen gefiebert. Wann hat man schon einmal Gelegenheit, seine Stadt aus 80 Metern Höhe zu erleben“, sagte Schulleiterin Katja Niebling. Selbst einige anfangs etwas ängstliche Schüler fassten noch kurz vor dem Start Mut und wollten doch mit dem City-Skyliner mitfahren. Besonders für die Viertklässer wurde die Tour hinauf zum spannenden Erlebnis. Schließlich entdeckten sie von oben so manche Weimarer Sehenswürdigkeit wieder, die sie im drittem Schuljahr im Unterricht kennengelernt hatten.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Idee, den gemeinsamen Legefelder Höhenflug zu starten, lieferte Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel. Ohne ihre und noch weitere Unterstützung wäre dies nicht möglich gewesen, betonte die Schulleiterin. „Deshalb bedanken wir uns herzlich beim Team des City-Skyliners und bei der Stadt Weimar, stellvertretend war Bürgermeister Ralf Kirsten zugegen, die uns dieses Highlight ermöglichten“, so Katja Niebling. Ein Dankeschön der Grundschüler verdienten sich außerdem der Legefelder Schulförderverein und Weimars Stadtwerke, die den Ausflüglern die Busfahrt aus dem Ortsteil sponsorten. „Leuchtende Kinderaugen waren der größte Dank für diese Aktion. Die gemeinsame Ausflug hat unserer Schulgemeinschaft weiter gestärkt“, ist sich die Schulleiterin sicher.

Wer sich mit dem Gedanken trägt, es den Kindern aus Legefeld gleichzutun und sich vom höchsten mobilen Aussichtsturm der Welt den Panoramablick über Weimar zu gönnen, sollte nicht zu lange überlegen. Am Zwiebelmarkt-Sonntag gibt der City-Skyliner für dieses Jahr seinen Ausstand in der Stadt. Bis dahin ist er täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet.