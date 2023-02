Legefelder Seniorenfasching überzeugt mit Kani und Teilen des HWC

Im Ramada-Hotel in Legefeld wurde ausgelassen mit Teilen des HWC gefeiert.

Legefeld. Ausgelassene Stimmung im vollen Saal des Ramada-Hotels in Legefeld.

Mit reichlich ausgelassener Stimmung feierten Seniorinnen und Senioren im vollen Saal des Ramada-Hotels die närrische Zeit. Eingeladen zum Seniorenfasching hatte die Legefelder Ortsteilbürgermeisterin und Weimarer Stadträtin Petra Seidel (Weimarwerk) zusammen mit einem Helferteam vom Ortsverein Füreinander – Miteinander Legefeld.

„Man konnte es regelrecht spüren, dass es Zeit wurde, nach so viel Veranstaltungsabstinenz durch Corona endlich mal wieder so richtig aus sich herausgehen zu können“, fasst Petra Seidel die Atmosphäre zusammen. Geboten wurde ein Programm, das die Besucherinnen und Besucher so richtig aus der Reserve locken sollte: Angeheizt wurde der Saal durch das Weimarer Rock-Urgestein Kani. Unterstützung gab es von DJ Klaus.

Darbietungen seien auch von einem Teil des HWC gekommen, so die Legefelder Ortsteilbürgermeistern weiter. Mit dabei waren die tanzende Jugend Garde und die „Schillernden“. Weiter auf dem Programm stand eine Büttenrede des HWC-Präsidenten Bernd Rost, der den Garde Major des HWC, Andreas Ender, mit im Schlepptau hatte.

Nicht zuletzt hatte der Legefelder Rolf Kämpf spontan eine Büttenrede im Gepäck. Freilich wurde getanzt, gesungen, gelacht – Polonaise durch den Saal mitinbegriffen.