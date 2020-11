Das „Lesecafé gratis“ ist länger geschlossen, als es jemals in Betrieb war. Aber dennoch sprechen Menschen Chriseldis Langbein noch heute darauf an. Sie war seit Sommer 1990 an der Vorbereitung des Projektes beteiligt, das Ronald Stubendorff mit einem Freund ins Leben gerufen hatte, und stieg kurz darauf selbst mit ein.

Auf der Suche nach einer neuen Perspektive wollte Ronald Stubendorff nach den Vorbildern etwa in Berlin und Wien die Caféhaus-Idee wiederbeleben, gepaart mit Verlagspräsentationen, Ausstellungen und Gastronomie. Am 16. November 1990, also am Montag vor 30 Jahren, öffneten sich dazu erstmals die Türen zum einstigen Gärtnerhaus im Weimarhallenpark.

Dessen Zustand damals ist mit dem heute sanierten Gemäuer nicht zu vergleichen. Trotz der baulichen Unzulänglichkeiten musste investiert werden, beispielsweise in den Einbau einer Küche. Die Nähe zu den verschiedensten Verlagen brachte dem „Lesecafé gratis“ ständig die allerneuesten Bücher, in denen die Gäste beim Gläschen Wein in gemütlicher Atmosphäre schmökern konnten.

Und diese Nähe brachte dem Café Lesungen mit vielen namhaften Autorinnen und Autoren ein, die den besonderen Ort schnell zu schätzen lernten. Zu ihnen gehörten Charlotte von Mahlsdorf, Eva Strittmatter, Michael Ende oder Hans-Joachim Stengel. Darüber hinaus wurde die Literarische Gesellschaft Thüringen im „Lesecafé gratis“ gegründet, fanden dort die ersten Treffen beispielsweise des Kinderzirkus Tasifan statt, erinnert sich Chriseldis Langbein.

Mitte der 1990er-Jahre wurden die baulichen Mängel immer größer, drohte sogar, eine Wand abzusacken. Ronald Stubendorff und Chriseldis Langbein machten die Stadt auf die Probleme aufmerksam – und diese stellte eine Sanierung in Aussicht. Ein Architekt wurde gefunden, der die Ideen der Betreiber in die Planung aufnahm. Beispielsweise die tief sitzenden Fenster, die später tatsächlich eingebaut wurden und einen schönen Blick in den Park ermöglichen.

Allerdings hatten die Betreiber von alledem am Ende nichts: Vor der geplanten Sanierung räumten sie das Lesecafé aus, lagerten Möbel, rund 3000 Bücher & Co. aus. Dann kam die Nachricht von der Stadt, dass andere Projekte Vorrang hätten und kein Geld für das Gärtnerhaus übrig sei. Aus der vorgesehenen vorübergehenden Schließung des Lesecafés 1998 wurde das endgültige Aus.

Erst Anfang 2004 kamen die Bauleute tatsächlich und richteten das historische Gärtnerhaus bis Jahresende für rund 290.000 Euro so her, wie es sich noch heute präsentiert. Nach dem Willen der Stadt wurde es wieder Gärtnerhaus und diente als Pflegestützpunkt des Grünflächenamtes. Das brachte dem Gemäuer spöttisch ein, Weimars teuerster Geräteschuppen zu sein.

Im Jahr 2009 gab es durch die einstige Gastronomin des Cafés den Versuch einer Wiederbelebung. 2016 dann konnte die Galerie Eigenheim das einstige Gärtnerhaus beziehen, das bereits 1812 auf einem Lageplan von Theodor Goetz verzeichnet war. So kehrte die Kultur dorthin zurück und blieb auch zur Freude der Textilkünstlerin Chriseldis Langbein.

Ein Teil des Inventars hat in der Garage des Musikers Jens Sachse überlebt. Er war Stammgast im Lesecafé und führt dessen Tradition im privaten Kreis weiter, wenn er sich dort mit befreundeten Musiker zu Sessions trifft. Ein Treffen sollte es am Montag auch zum Jubiläum geben. Coronabedingt wird daraus nichts.