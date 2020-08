Wie hier in Oettern entsteht auch in Lehnstedt eine Scheibentauchkörperanlage.

Lehnstedt erhält moderne Kläranlage

Nicht allein die Sanierung der Kreisstraße bestimmt dieser Tage das Baugeschehen in Lehnstedt. Neben der Erneuerung des Kanalsystems, das in Zukunft Schmutz- und Regenwasser getrennt ableitet, investiert der Abwasserzweckverband Mellingen in diesem Jahr auch in eine neue Kläranlage für die Gemeinde. Das Baufeld ist bereits eingerichtet. Nun kann die beauftragte Firma WBB Bau und Beton aus Umpferstedt mit den Erdarbeiten beginnen.

Die Kläranlage entsteht am westlichen Ortsrand auf einer gemeindeeigenen Wiese am Lehnstedter Bach zwischen Kreisstraße und Bahndamm. Für rund 570.000 Euro wird hier eine moderne Scheibentauchkörperanlage gebaut, wie sie der Mellinger Zweckverband im vergangenen Jahr bereits in Oettern errichten ließ. Das Lehnstedter Pendant soll, so der ehrgeizige Plan, noch im Dezember dieses Jahres fertig gestellt werden.

Bislang wird das Lehnstedter Abwasser über grundstückseigene Kleinkläranlagen und Gruben geleitet. Dass mit der Inbetriebnahme der neuen Anlage bereits sämtliche Haushalte angebunden werden, sei indes nicht zu schaffen. Die nördlich nach Hammerstedt hin gelegenen Häuser beispielsweise werden erst in einem späteren Schritt ans neue Kanalnetz angeschlossen.