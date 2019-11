Weimar. Berufsschullehrer der Bertuchschule in Weimar setzen sich mit digitaler Technik und Unterrichtsgestaltung auseinander

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lehrer für Digitalpakt auf der Schulbank

Einen unterrichtsfreien Tag bescherte der Digitalpakt Schule jetzt den Berufsschülern der Weimarer Bertuchschule. Denn ihre Lehrer drückten zum Thema „Digitale Schule“ die Schulbänke. Der Fortbildungstag für die 70 Pädagogen hielt Praxis-Workshops bereit, in denen beispielsweise Übungen zu Powerpoint und Co., der Umgang mit mobilen Endgeräten und die Nutzung moderner Lernsoftware auf dem Smartphone den Tag bestimmten. Da sich die staatliche Schule als kaufmännische Berufsschule dem hohen Anspruch fehlerfreier Textformulierung und -gestaltung stellt, wurden auch die neuen DIN 5008-Richtlinien dazu vertieft.

Hintergrund der Fortbildung: Der Bund gewährt im Rahmen des DigitalPakts Schule in den Jahren 2019 bis 2024 den Kommunen Finanzhilfen für die Ausstattung der Schulen mit digitaler Infrastruktur. Die wichtigste Voraussetzung, die nun die Schule schaffen muss, ist ein schuleigenes Medienkonzept. Ein weiterer Workshop hat sich deshalb mit dem Medienwart der Stadt Weimar, Christian Postel, den notwendigen Veränderungen der Organisations-, Unterrichts- und Personalentwicklung gewidmet.

„Die Liste der Anschaffungswünsche ist naturgemäß lang geworden“, berichtet Schulleiterin Martina Fiksel. „Auch wenn das Schulgebäude an der Ernst-Busse-Straße 2 technisch bereits sehr gut ausgestattet ist, gibt es am Standort Röhrstraße 19 noch viele Baustellen.“ Die Lehrer sammelten und diskutierten zudem Ideen zur digitalen Unterrichtsgestaltung und zu Rahmenbedingungen für die Lehrerfortbildung. Denn die Beantragung von digitaler Technik stellt allein noch kein Konzept dar. „Zusätzliche wichtige Impulse erhoffen wir uns im März von der gemeinsamen Fahrt zur Didacta“, so die Schulleiterin.

Der Fortbildungstag war nicht allein vom intensiven Austausch und Lernen geprägt. Auch für den Teamgeist taten die Lehrer etwa. Dazu gehörte nicht zuletzt ein „von Kolleg*innen für Kolleg*innen organisierter Brunch“.