Leichtsinn an der Zündschnur

Weimar In Weimar kam es zu mehreren Zwischenfällen, weil Personen bewusst verantwortungslos mit Böllern und Feuerwerk hantierten. Unsere Autorin hat dazu eine Meinung.

„Frohes Neues“, sagt der junge Mann mit einem Nicken und geht an uns vorbei. Es fehlt nur, dass er sich galant an seinen nicht-vorhandenen Hut tippt. Doch stattdessen fällt aus seiner Hand in Richtung meiner Gruppe etwas, das gleich darauf für einen Knall sorgt. Ich kralle mich bemüht unbeeindruckt an meinem Sektglas fest und überlege, wann die Böllerer sich wohl nach drinnen verziehen, damit ich unbehelligt den Heimweg antreten kann.

Wieder einmal ist das alte Jahr laut verabschiedet worden. Die Vorfreude war groß. Schon weit vor dem Jahreswechsel knallte es vielerorts, auch in Weimar. Von der Festlegung, dass erst an Silvester geböllert werden darf, ließen sich viele Sprengstoffamateure – ich verzichte bewusst auf die weibliche Form – nicht abhalten. Wer sich auf die kurzen Momente der Stille konzentrierte, konnte in der Ferne die Sirenen heulen hören.

Verletzungen durch Leichtsinn und Übermut beim Hantieren mit Feuerwerk sind eine Sache. Es gezielt auf Menschen zu richten, eine andere. Es ist absurd genug, dass wir Einsatzkräfte und Krankenhauspersonal Jahr für Jahr strapazieren. Und dann auch noch mit Vorsatz?