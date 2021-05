Leidet Weimar unter Meldeverzug oder Büroschlaf?

Das Pfingstwochenende wird bis Mittwoch oder Donnerstag einen weiteren Verzug an gemeldeten Neuinfektionen bringen: weil weniger getestet wird und die Labors weniger untersuchen.

Michael Baar über zu gute Weimar-Zahlen aus dem RKI.

Oft kritisiert, ist die 7-Tage-Inzidenz dennoch weiter der Gradmesser, nach dem sich Einschränkungen des Alltags und der persönlichen Rechte richten. Da war es lange Zeit ärgerlich, dass verschiedene Werte für die Stadt oder den Kreis ausgewiesen wurden.

Mit dem Beschluss der Bundesnotbremse ließ sich auch Weimar überreden, in seinen täglichen Corona-Mitteilungen nur noch die Inzidenzwerte des Robert-Koch-Institutes (RKI) auszuweisen, obwohl die durch die Meldekette von der Stadt über das Land zum RKI weniger aktuell sind.

Seit fast einer Woche aber gibt es ein neues Dilemma. Zwischen Erfurt und Berlin gibt es einen „Meldeverzug“, wie es Behörden nennen. Das RKI weist weniger Infektionen aus als Weimar an das Land meldet. So gab das RKI die 7-Tage-Inzidenz für Weimar mit 79,72 an. Bei 54 Neuinfektionen binnen sieben Tagen müsste die tatsächliche Inzidenz allerdings 82,79 betragen.

Da die Zahlen derzeit stabil unter 100 liegen, ist das an einem Tag nicht tragisch. Wenn es aber um die nächste Grenze, die 50, geht? Vier Werktage in Folge unterschreitet Weimar vielleicht den Wert, und am 5. Tag wird der „Meldeverzug“ ausgeglichen. Wenn Weimar damit dann über 50 liegt, soll eine ganze Stadt eine Woche lang neuen Anlauf auf das nächste Stückchen Normalität nehmen?