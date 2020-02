Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitstreifen für Blinde komplett

Mitarbeiter der Firma Eurovia Bau (Umpferstedt) haben den Leitstreifen für blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen auf dem Stéphane-Hessel-Platz vor dem neuen Weimarer Bauhausmuseum vollendet. Direkt an der Kreuzung zur Zufahrt des Platzes fehlte noch ein kleines Stück bis zur dortigen Fußgängerampel beziehungsweise zur Fahrbahn. Das letzte Stück ist quer zu dieser geriffelt, um vor der nahen Straße zu warnen. Der sonst in Laufrichtung geriffelte Blindenstreifen führt von dort an der südlichen Platzseite etwa bis zum Technikturm der Weimarhalle, macht dort einen Schwenk nach rechts, um dann links vom Eingang zum Bauhausmuseum zu führen.