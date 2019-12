Leitungsbauer feiern im Elephant

Der Elephantenkeller im Hotel am Markt in Weimar ist seit geraumer Zeit keine öffentliche Gaststätte mehr. Dieser Tage war der Gastraum dennoch bis auf den letzten Platz besetzt. Mit der Firma Muthig Leitungsbau hatte ein mittelständisches Tiefbau-Unternehmen mit Hauptsitz in Jossgrund im Spessart ihre Weihnachtsfeier an den Weimarer Markt verlegt und sich im Gewölbekeller eingemietet.

Seit 1991 unterhält der Leitungsbauer eine Niederlassung am Hammerstedter Weg in Mellingen. Betriebsleiter Frank Seiß zeichnet dort für 30 Mitarbeiter verantwortlich, die vor allem aus Weimar und aus dem Weimarer Land stammen. Sie sind spezialisiert auf die Erdverlegung von Kabeln und Rohren für Strom und Telekommunikation sowie für Wasser- und Abwasserleitungen. Damit gehören sie zu einer derzeit besonders gefragten Spezies von Bauunternehmen.

Die Hauptauftraggeber in Mellingen sind öffentliche Ver- und Entsorger wie Stadtwerke, Wasser- und Abwasserzweckverbände sowie Unternehmen der Telekommunikationsbranche. Für sie arbeiten die Mellinger in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

In diesem Jahr waren die Frauen und Männer der Niederlassung zur Weihnachtsfeier nicht in den Spessart eingeladen – die Hessen kamen nach Thüringen. Mit 60 Kolleginnen und Kollegen in einem Bus rückte Inhaber und Geschäftsführer Michael Muthig in Weimar an, nur wenige fehlten krankheitsbedingt.

Der Firmenchef hatte eigens für diesen Anlass die Personalakten durchforsten lassen. Er dankte langjährigen Mitarbeitern für 10 und für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit. Neben Blumen erhielten alle Geehrten eine gerahmte Urkunde, auf deren Rückseite ein verschlossener Briefumschlag befestigt war, über dessen Inhalt die Kollegen beredt schwiegen.

Mit Günther Haemisch aus Apolda ist ein Mellinger Mitarbeiter sogar seit 27 Jahren in der Firma. Er begann bei Muthig 1992 und wurde zu einem Experten, dessen Ruhestand auch den Firmenchef bewegt. Der Spezialmaschinist, der den Kabelpflug wie kein Zweiter bewegt, verabschiedete sich mit 63. Ob er nicht doch bereit steht, wenn mal Not am Mann ist, ließ er offen. Er freut sich jedoch darauf, nur noch arbeiten zu müssen, wenn er es will.