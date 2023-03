Lesefrühstückin Bad Berka

Bad Berka. Zu Gast ist Michael Menzel, der in seiner Freizeit Kriminalromane schreibt.

Ein Lesefrühstück für alle, die am Vormittag Zeit haben, bietet die Bad Berkaer Stadtbibliothek am Mittwoch, 15. März, in ihren frisch renovierten Räumen im Zeughaus an. Zu Gast in der Kurstadt ist der Rechtsanwalt Michael Menzel aus Erfurt, der in seiner Freizeit Kriminalromane schreibt. Eines seiner Werke hat er im Gepäck: „Schattenmächte: Operation Omgus“ ist der geheimnisvolle Titel – was dahinter steckt, erfahren die Besucher in der Lesung. Natürlich steht der Autor auch für Fragen der Besucher oder zum Signieren seiner Werke bereit. Los geht es 9.30 Uhr, das Bibliotheks-Team um Leiterin Andrea Zenker bietet heiße Getränke an und sorgt somit dafür, dass das selbstgewählte Motto „Kaffeeklatsch ums Buch“ mit Leben erfüllt wird.