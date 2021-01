Lesefutter für jedermann im neuen Schöndorfer Bücherschrank

Der neue öffentliche Bücherschrank von Burkhard Hempel in Schöndorf.

Schöndorf. Die Idee der öffentlichen Bücherschränke, die seit dem Ende der 1990er-Jahre immer mehr an Popularität gewinnt, hat Schöndorf erreicht. Dazu dient vor dem Haus in der Dorfstraße 43 - kurz vor der Spitzkehre in Richtung Wohlsborn - ein ausgedienter Stromverteilerkasten. Die Kombination aus gebrauchten Büchern und der gebrauchten "Hülle" fand der Initiator Burkhard Hempel bestens passend.

Bevor der Kasten seine neue Aufgabe erfüllen konnte, wurde er umgebaut und gelb-grün angestrichen. Dies wiederum passend zum Haus der Familie Hempel sowie als Zeichen von Hoffnung, Heiterkeit und Optimismus.

Zudem gibt es eine kleine Bücherordnung für den Tauschschrank, die Burkhard Hempel einem Vorbild aus der Schweiz entlehnte. So kann jeder Bücher einstellen oder entnehmen. Unerwünscht sich allerdings ganze Büchersätze, Fach- und Schulbücher sowie solche mit rassistischen, gewaltverherrlichenden, sexistischen oder radikal religiös-feindlichen Inhalten.

Mit dem Bücherschränkchen möchte Burkhard Hempel die Nutzer auch zusammenführen. Es gebe immer weniger Orte für Gemeinschaft, sagt er. Allererste Triebfeder des Betriebswirts, der in der evangelischen Kirchgemeinde zugleich als Diakon wirkt, ist seine Liebe zu Büchern. Diese wurde dem Sohn eines Buchhändler quasi in die Wiege gelegt.

Nach dem hohen Stellenwert, die das Gedruckte in DDR-Zeiten genossen hat, fürchtete Burkhard Hempel, dass Büchern das Aussterben droht. Dass heutzutage aber geradezu eine Schwemme herrscht, war ein weiterer Hintergrund dafür, den Bücherschrank zu installieren.

Zuerst bestückte ihn Burkhard Hempel mit eigener Literatur. Mittlerweile seien dort zu 60 Prozent bereits neue Bücher zu finden, die gut belüftet und trocken untergebracht sind

Wer dem Initiator eine Freude bereiten möchte, der sollte sein heimisches Bücherregal durchforsten. Besonders gern liest Burkhard Hempel, der sich morgens und abends stets Zeit für einen Griff zum Buch nimmt, historische Romane zu authentischen Themen, darunter von Rebecca Gablé oder der Jenaer Historikerin Rosemarie Schuler.