Lesestoff frisch aus Weimars Bücherei

Mit dem Bestellservice hat Weimars Stadtbücherei ins Schwarze getroffen. In den ersten Tagen waren alle Termine ausgebucht, an denen Interessierte sich in der Steubenstraße mit Lesestoff versorgen konnten. Auch Gisela Lipka nahm ihn gerne an. Nutzer können in der Haupt- sowie der Zweigstelle Schöndorf montags bis freitags 10 bis 16 Uhr per Telefon oder Mail bis zu zehn Medien bestellen und frühestens am Tag darauf zur Wunschzeit abholen.