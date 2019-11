Lesung am Freitag in Meckfeld

Eine Buchlesung bereichert am Freitag, 15. November, das Programm des Jubiläums „800 Jahre Meckfeld“. Ab 18.30 Uhr liest Gabriela Götte im Gemeindehaus aus ihrem Buch „Zufall...“. Die 1960 in Weimar geborene Autorin arbeitet seit dem Jahr 2000 in einem Strahlentherapie-Labor in Mittelfranken. Vor einigen Jahren entschloss sie sich, aus ihren Erinnerungen an die DDR-Zeit ein autobiographisch gefärbtes Buch zu machen – mit etwas Ironie, aber auch ehrlich und mit authentischem Blick. Darin trifft ein Berliner Verfassungsschützer auf eine optimistische junge Frau aus dem Osten.