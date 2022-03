Lesung in der Weimarer Stadtbücherei

Weimar. Ihr neues Buch „Jonna im Labyrinth der Zeit“ stellt die Autorin Ingrid Annel am 10. März in einer Lesung in der Stadtbücherei Weimar vor.

Eine Lesung mit der Autorin Ingrid Annel findet am 10. März um 16 Uhr zu ihrem neuen Buch „Jonna im Labyrinth der Zeit“ in der Stadtbücherei Weimar statt. Annels neues Buch erzählt die Geschichte von dem Mädchen Joanna. Sie möchte wissen, wo ihre Wurzeln herkommen. Dafür begibt sie sich auf eine Reise. Diese führt sie zunächst durch die verwinkelten Gassen der Erfurter Altstadt. Dort wird Joanna von einem Unwetter überrascht. Das Mädchen flüchtet daraufhin in die Katakomben unter dem Dom und landet plötzlich im Jahr 1512. Sie erlebt abenteuerliche Zeiten. Der Eintritt ist frei. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter: 03643/76270101. Während der Veranstaltung gilt die 2G-Regel. red