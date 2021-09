Lesung in Kranichfeld als Zeitreise in die DDR

Kranichfeld. Mirko Krüger liest am Sonntag im Kranichfelder Baumbachhaus aus seinem Buch „DDR für Klugscheißer“.

Aus seinem Buch „DDR für Klugscheißer“ liest am Sonntag, 12. September, der Journalist und Autor Mirko Krüger im Kranichfelder Baumbachhaus. Er erzählt darin unter anderem von populären Irrtümern und anderen Wahrheiten über die DDR. Es geht um einen Alltag, der manchmal schwarz-weiß war, ab und an grau, häufig aber auch herrlich bunt. Aber auch um ernstere Fragen: Was ist gefährlicher beim Blick auf die DDR, Verharmlosen oder Dämonisieren? Los geht es um 17 Uhr.