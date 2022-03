Lesung mit Stefan Schwarz am Weimarer Goetheplatz

Der Autor Stefan Schwarz liest am 30. März in Weimar.

Weimar. Der Autor stellt auf Einladung der Thalia-Buchhandlung am 30. März im Mon Ami sein Buch „Da stimmt was nicht“ vor.

Ihre erste Veranstaltung nach einer langen Pause bietet die Weimarer Thalia-Buchhandlung am 30. März an. Auf dem Programm steht eine Autorenlesung mit Stefan Schwarz. Diese findet nicht in der Buchhandlung selbst, sondern im Mon Ami am Goetheplatz statt. Dort habe der Vorverkauf bereits begonnen. Stefan Schwarz stellt bei der Lesung sein Buch „Da stimmt was nicht“ vor. Die Satire über die Welt des Films, der Boulevardmedien und deren Prominente handelt von einem Mann, der einem Hollywood-Star seine Stimme leiht und damit ungeahnt sein Leben aus der Hand gibt.

Tickets zu 12 Euro (ermäßigt 10 Euro) in der Buchhandlung oder unter www.thalia.reservix.de.

Mittwoch, 30. März, 19.30 Uhr; Mon Ami