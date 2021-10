Weimar. Der Thüringer Literaturrat lädt zu einer Buchlesung in die Eckermann-Buchhandlung ein.

Die Schriftstellerin Ulla Lachauer ist am Dienstag, 5. Oktober, 19 Uhr, in der Eckermann-Buchhandlung zu Gast. Die Georg Dehio-Buchpreisträgerin 2020 liest aus ihren Werken und spricht mit Klaus Harer vom Deutschen Kulturforum östliches Europa. Seit mehr als drei Jahrzehnten beschäftigt sich die Autorin mit Lebensgeschichten in Deutschland und in Europa, Schwerpunkt Osteuropa.