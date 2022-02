Jakob Augstein stellt seinen Roman auf Schloss Ettersburg vor

Weimar. Unter dem Titel „Strömung“ ist der erste Roman des Journalisten Jakob Augstein erschienen. Am 27. Februar stellt er sein Buch auf der Ettersburg vor.

Bisher ist Jakob Augstein als Verleger und Journalist in Erscheinung getreten. Jetzt ist sein erster Roman unter dem Titel „Strömung“ erschienen. Am Sonntag, 27. Februar, um 16 Uhr findet im Gewehrsaal der Schloss Ettersburg eine Lesung und ein Gespräch mit unserem Kulturredakteur Michael Helbing zu seinem Werk statt. Darin heißt es: „Dass alte Gewissheiten schwinden, dass die Welt sich schneller ändert, als er es für möglich gehalten hätte, wird Misslinger ausgerechnet in den USA klar, dem Ort, der für ihn immer noch für Freiheit und eine bessere Zukunft steht“. Tickets können nur über Schloss Ettersburg erworben werden unter: https://schlossettersburg.de/kultur/kalender/e/jakob_augstein-244.html. Der Eintritt kostet 12 Euro.