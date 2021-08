Letzte Chance zur Besichtigung von Collagraphien in Weimar

Weimar. Die großformatigen Collagraphien von Katrin König sind nur noch bis zum 11. August in der Galerie Profil an der Geleitstraße 11 zu bewundern.

Wer die Ausstellung installativer Druckgrafik und Zeichnungen von Katrin König in der Galerie Profil noch sehen möchte, sollte sich beeilen: Die Ausstellung endet am Mittwoch, 11. August. Daran schließt sich vom Freitag, 13. August, an eine Ausstellung mit malerischen Kompositionen von Adelheid Eichhorn aus Rudolstadt an.

Geöffnet: Mi-Fr 12-18 Uhr, Sa 10-16 Uhr