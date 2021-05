Letzte Hilfe für Sterbende in Weimar

Weimar. Das Trägerwerk Soziale Dienste vermittelt in Weimar Basiswissen und einfache Handgriffe, um Menschen helfen zu können.

Einen Letzte-Hilfe-Kurs will das Trägerwerk Soziale Dienste – wenn es pandemiebedingt möglich ist – am 13. Juni in seinen Räumen in der Weimarer Schwanseestraße 1 anbieten. Während die bekannten Kurse in Erster Hilfe lehren, wie Leben gerettet werden kann, vermittele dieser Kurs Basiswissen und einfache Handgriffe, um Menschen bis zum Tod zu begleiten, erläutert Christine Mosbach, Koordinatorin für ambulanten Hospizdienst und palliative Beratung. „Jeder von uns kann einen schwerkranken und sterbenden Menschen umsorgen, nur ist uns das Wissen um diese ureigenen Fähigkeiten verloren gegangen.“ Weitere Themen sind Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.

Näheres und Anmeldungen: 03643/853663