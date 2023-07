Letzte „Hüllen“ fallen endlich an der Weimarer Musikschule

Weimar. Die Dachsanierung ist deutlich später als geplant abgeschlossen worden – wieder freier Blick auf die einstige Bürgerschule.

Deutlich mehr Zeit als ursprünglich vorgesehen hat die Dachsanierung der Musikschule „Johann Nepomuk Hummel“ in der Karl-Liebknecht-Straße in Anspruch genommen. Die Arbeiten hatten bereits mit leichter Verspätung Anfang Juni des vergangenen Jahres begonnen und sollten eigentlich im Laufe des Herbstes abgeschlossen werden. Jetzt hat sich die Sanierung der großen Dachfläche letztlich mehr als ein Jahr hingezogen. Am Donnerstag nun endlich sind aber in Form der Gerüste die letzten „Hüllen“ gefallen.