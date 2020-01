In der Stadtkirche St. Peter und Paul erklingen am Wochenende abschließend die 5. und 6. Kantate von Bachs Weihnachtsoratorium.

Weimar. Vollendet wird am Wochenende die vierte Weimarer Aufführung von Bachs Weihnachtsoratorium an den für sie bestimmten liturgischen Orten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Letzte Kantaten von Bachs Oratorium

Ein großes Projekt findet am Wochenende seinen Abschluss. Wenn am 4. Januar in der Vesper die 5. Kantate und am Sonntag im Gottesdienst die 6. Kantate des Bachschen Weihnachtsoratoriums erklingt, dann sind seit dem ersten Weihnachtsfeiertag alle Kantaten an den für sie bestimmten liturgischen Orten aufgeführt worden.

„Ich bin sehr glücklich, dass ein solches Mammutprojekt über die Feiertage in Weimar möglich ist“, freut sich Kirchenmusikdirektor Johannes Kleinjung. Sowohl die Bereitschaft aller Musizierenden von Bachchor über das Stadtkirchenorchester bis hin zum Bachkantatenensemble, diese Termine zu ermöglich, als auch die Resonanz in der Gemeinde sind seinen Angaben zufolge überwältigend. Johannes Kleinjung selbst wird an der Orgel zu hören und sein und hat die Gesamtleitung inne.

Es ist nun bereits das vierte Mal in den vergangenen zehn Jahren, dass das Werk in seiner Gänze in den Gottesdiensten aufgeführt wurde.

Samstag, 4. Januar, 17 Uhr; Sonntag, 5. Januar, 10 Uhr; Stadtkirche