Letzte Matinee dieser Spielzeit

Weimar. Der Violine und dem Klavier widmet die Staatskapelle Weimar ihre letzte Kammermusik-Matinee der aktuellen Spielzeit.

In der letzten Kammermusik-Matinee der aktuellen Spielzeit der Staatskapelle Weimar stehen an diesem Sonntag, 2. Juli, um 11 Uhr im Foyer des DNT Violine und Klavier im Vordergrund. Unter dem Motto „Vielseitig“ präsentieren sich die beiden Instrumente sowohl solistisch als auch im Duo. Neben Johann Sebastian Bachs Violinsonate in g-Moll darf sich das Publikum auf Claude Debussys Klaviersolo „Estampes“ freuen. In Ludwig van Beethovens herrlich lyrischer „Frühlingssonate“ und Debussys mal tief melancholischer, mal heiter-verspielter Sonate für Violine und Klavier treten die zwei schließlich in einen stimmungsvollen Dialog. Es spielen Violinistin Antje Donath und Pianistin Cathleen Bergner. Karten für die Matinee sind noch erhältlich.