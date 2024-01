Letzte Runde für alten Weimarer Stadtrat rückt näher

Der Weimarer Stadtrat hat am 15. März zum ersten Mal seit rund drei Jahren wieder im Marie-Juchacz-Saal an der Schwanseestraße getagt.

Weimar Vor den Wahlen findet nur noch eine Sitzung statt

Zu seiner letzten Sitzung in dieser Legislaturperiode kommt der Weimarer Stadtrat am Mittwoch, 7. Februar, an der Schwanseestraße zusammen. Auf der Tagesordnung stehen ab 17.45 Uhr im Marie-Juchacz-Saal eine Große Anfrage der Grünen sowie vor allem die Entscheidungen zum Haushalt. Die Beschlussfassung war Ende des vergangenen Jahres abgesetzt worden, weil zunächst die Auswirkungen durch das Sparprogramm des Bundes sowie der finale Landeshaushalt abgewartet werden sollten.

Nach dem 7. Februar legt der alte Stadtrat eine Pause vor den Kommunalwahlen ein. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass sich das neue Gremium noch vor der Sommerpause konstituiert. Direkt nach den Ferien könnten so die frisch besetzten Ausschüsse ihre Arbeit aufnehmen.