Hohenfelden. Am Südufer des Stausees Hohenfelden vor dem Eventlokal „Hans am See“ steigt an den Advents-Wochenenden ein besonderes Spektakel.

Letzte Vorbereitungen für „Seeweihnacht“ in Hohenfelden

Premiere für die „Seeweihnacht“: Am Südufer des Stausees Hohenfelden laufen die Vorbereitungen für ein Spektakel, das am Samstag, 30. November, um 15 Uhr beginnt. Auf der Seebrücke soll der „verrückteste Weihnachtsbaum Thüringens“ stehen, den die Besucher an jedem Advents-Samstag und -Sonntag von 16 bis 17 Uhr schmücken dürfen – vorzugsweise mit ihren ausrangierten und mitgebrachten Kleidungsstücken. Dazu gibt es Stände mit Leckereien und Kunsthandwerk, regionale Künstler treten auf, und an den Samstagen um 18 Uhr kommt der Weihnachtsmann mit einem Lichter-Boot über den See.