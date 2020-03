Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Letzte Zahlen ohne Corona

Frühestens in der April-Statistik der Agentur für Arbeit werden sich die ersten Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt ablesen lassen können. Die am Dienstag veröffentlichten Zahlen basieren auf dem Stand vom 12. März, wurden also erhoben, bevor in Weimar und im Weimarer Land die ersten Allgemeinverfügungen zur Eindämmung der Epidemie in Kraft getreten sind.

Bis Mitte März habe sich der Arbeitsmarkt in Stadt und Kreis saisontypisch entwickelt. Die Arbeitslosigkeit sei in der Region leicht gesunken, mehr Menschen hätten eine neue Beschäftigung aufgenommen, jedoch war der Zugang neuer freier Stellen laut Agentur bereits niedriger als 2019.

Bis zum Stichtag ging die Arbeitslosigkeit in Weimar um 0,1 Prozent auf dann 5,8 Prozent zurück. Demnach waren Mitte März 1854 Menschen in der Stadt auf der Suche nach einem Job. Das waren 26 weniger als im Februar, jedoch 6 mehr als ein Jahr zuvor.

Noch etwas besser war die Entwicklung im Weimarer Land: Hier sank die Arbeitslosenquote von 4,5 auf 4,1 Prozent. Zum 12. März suchten laut Agentur im Kreis 1814 Menschen eine Anstellung – 122 weniger als im Februar und 58 weniger als im März des Vorjahres.

„Wir stellen in den vergangenen 14 Tagen einen spürbaren Anstieg der Arbeitssuchendmeldungen fest – insbesondere von Menschen, die in Zeitarbeit beschäftigt waren oder sich in der Probezeit befanden. Aber auch junge Leute melden sich bei uns, weil sie ihre Ausbildungsstelle verloren haben. Natürlich unterstützen wir weiterhin jeden, der unsere Hilfe braucht“, versichert Beatrice Ströhl, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur Erfurt.

Vor der Krise wurden bereits deutlich weniger freie Stellen von Weimarer Unternehmen gemeldet. Bis 12. März waren es 149 Jobs. Im ersten Quartal wurden bereits 14 Prozent weniger als vor einem Jahr gemeldet. „Aktuell gibt es nur vereinzelte Einstellungen, vor allem im Lebensmittelhandel und in der Sicherheitsbranche“, sagt Ströhl.

Im Landkreis ergibt sich ein ähnliches Bild: Bis zum Stichtag haben Betriebe im Kreis lediglich 185 neue Stellenangebote unterbreitet. Seit Jahresbeginn seien wie in der Stadt 14 Prozent weniger Stellen gemeldet worden. Derzeit gebe es nur sehr wenige Neueinstellungen, dann meist im Lebensmittelhandel, in der Landwirtschaft und Sicherheitsbranche.

Beatrice Ströhl rechnet mit einer deutlichen Zunahme von Kurzarbeit. Unternehmen können sich an der Telefonhotline 0800 4 5555 20 beraten lassen. Dort sei die Mitarbeiterzahl nahezu verdoppelt worden. Parallel werde ebenso die Beratung und finanzielle Leistungserbringung für die Menschen personell verstärkt, die arbeitslos werden oder davon bedroht sind. Für Arbeitslose und Jobsuchende dient die 0361 / 302 1190 als regionale Hotline. Besetzt sind die beiden Hotlines montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr.