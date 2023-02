Letztes Treffen der regionalen Bibelwoche in Bad Sulza

Bad Sulza. Wie wünschen sich die Gemeindemitglieder ihre Kirche vor Ort? Zur Diskussion über diese und andere Fragen laden die Kirchengemeinden des Kreises Apolda-Buttstädt nach Bad Sulza ein.

Am Donnerstag, 9. Februar, laden die Kirchengemeinden der Region Ost des Kirchenkreises Apolda-Buttstätt zur letzten der „regionalen Bibelwoche“ um 19 Uhr in das Gemeindehaus in Bad Sulza, Kirchgasse 12, ein. Bereits auf vorangegangenen Treffen in Niederroßla, Apolda und Wickerstedt sprachen die örtlichen Pfarrer und Pfarrerinnen mit ihren Gemeindemitgliedern zum Thema „Kirche träumen“ und überlegten gemeinsam, wie die „Kirche der Zukunft“ aussehen könnte und wie sich Mitglieder das Gemeindeleben wünschen. Eingeladen sind die Bewohner aller Ortschaften der Kirchenregion. Wer eine Mitfahrgelegenheit braucht, kann sich gern bei seinem jeweiligen Pfarramt melden.