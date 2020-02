Die Ausstellung „Abenteuer der Vernunft. Goethe und die Naturwissenschaften um 1800“ im Schiller-Museum endet am 16. Februar.

Letztmals Einblick in Goethes bemerkenswerte Sammlungen

Zum Endspurt setzt die Sonderausstellung „Abenteuer der Vernunft. Goethe und die Naturwissenschaften um 1800“ an. Wer die Exposition im Schillermuseum noch nicht gesehen hat, sollte sich beeilen: Bereits einmal war die Präsentation in die Verlängerung gegangen, letztmalig ist sie nun am 16. Februar zu besichtigen. Das teilte die Klassik Stiftung Weimar mit. Die Schau präsentiert erstmalig Goethes umfassende naturwissenschaftliche Sammlung. Von seinen 23.000 Mineralien und Fossilien, Pflanzen- und Tierpräparaten, physikalischen und chemischen Experimentiervorrichtungen zeigt sie über 400 Objekte.

In einer innovativen Ausstellungsgestaltung mit Augmented Reality, animierten Spacebooks und einer interaktiven Netzwerkbibliothek erlebt der Besucher, wie sich in Goethes Sammlung die leidenschaftlichen Forschungsdebatten seiner Zeit widerspiegeln. Zum Teil dauern sie bis heute fort. Gemeinsam mit dem MDR Thüringen hat die Klassik Stiftung den Podcast „Abenteuer der Vernunft“ produziert. Die Podcast-Episoden, unter anderem zur „Sexualität der Pflanzen“ oder dem „Ältesten Tier der Welt“, können Besucher vor Ort in der Ausstellung oder jederzeit auf der Website des MDR abrufen. Kuratiert wurde die Ausstellung von Kristin Knebel, Gisela Maul und Thomas Schmuck. Gestaltet wurde die Schau vom Atelier Whitebox Dresden.

Abenteuer der Vernunft, bis 16. Februar, Schillermuseum Weimar, geöffnet Di-So 9.30-16 Uhr