Leutenthal hat wieder ein Geläut

Leutenthal. Die Ortschaft im Norden des Weimarer Landes begrüßte zu Pfingsten ihre neue Bronzeglocke im Dorf.

Der originelle Gleichklang von Leuten und Läuten heiligte die kleine Rechtschreibschwäche, als die Leutenthaler ihrem Ort den Spitznamen „Bimmelscht“ gaben. Auf ihr Geläut mussten die Leute im Dorf jedoch mehrere Jahre lang verzichten. Nun aber sind die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Glocken im Turm von St. Vitus bald wieder schlagen können. Am Pfingstsamstag ließen die Leutenthaler ihre neu gegossene Bronzeglocke hinauf in den Glockenstuhl ziehen.

Ursprünglich waren es drei Bronzeglocken, die hier im Kirchturm schwangen. Wie so viele Orte mussten jedoch auch die Leutenthaler das begehrte Metall im Ersten Weltkrieg der Rüstungsproduktion opfern. Die beiden großen bronzenen Glocken wurden seinerzeit entfernt und vermutlich eingeschmolzen. Lediglich die kleinste von 1825 blieb dem Dorf erhalten. Sie entstammt übrigens jener Meyerschen Gießerei in Rudolstadt, in der sich Jahrzehnte zuvor schon Schiller die Inspiration für sein „Lied von der Glocke“ geholt hatte.

Im Jahr 1921 wurden die beiden großen Glocken ersetzt – allerdings nicht wie in den meisten anderen Gotteshäusern durch Exemplare aus Eisenhartguss, sondern erneut durch bronzene. Die Anschaffung kostete damals stattliche 50.000 Mark. Wenngleich das Material als besonders langlebig gilt, hatten die Leutenthaler nicht lange Freude an ihrem Neuerwerb. Der Zweite Weltkrieg holte sich erneut die großen Glocken aus der Kirche. Und wieder blieb nur die kleine „Friedensglocke“ zurück.

Mitarbeiter der Zimmerei Roberto Ruft aus Ebenheim zogen die Glocke hinauf in den Turm. Foto: Maik Schuck

bringen. 12.613 Euro und 30 Cent brachten sie zusammen. Der Kirchenkreis Apolda-Buttstädt, der Kirchenkreisverband Eisenach-Gotha, das Landesamt für Denkmalpflege, der Kreis Weimarer Land und die vormals noch selbstständige politische Gemeinde Leutenthal steuerten ihren Anteil bei, um das 45.000 Euro teure Vorhaben gemeinsam zu stemmen.

Inzwischen wurde der Glockenstuhl überarbeitet, am 9. November vergangenen Jahres zudem bei der renommierten Firma Perner in Passau eine neue 915 Kilo schwere Bronzeglocke gegossen. Die Künstlerin Susann Hildebrandt aus Finsterbergen entwarf die Glockenzier. Am Samstag traf die Glocke nun im Dorf ein. Um 8.30 Uhr wurde sie geliefert. Torsten Schuchort hob sie mit einem Radlader vom Transporter und fuhr sie über den Friedhof zum Turm. Nach dem Festgottesdienst im Freien mit der Hardislebener Pfarrerin Evelin Franke und dem Schöndorfer Posaunenchor zogen Mitarbeiter der Sättelstädter Zimmerei Ruft hinauf und hängten sie in den Glockenstuhl.

So weit, dass sie dort schlagen kann, sind die Arbeiten aber noch nicht gediehen. Zunächst müssen die kleine Glocke von 1825 in den Glockenstuhl umgehängt, die elektrische Läuteanlage fertiggestellt und die vier Schall-Luken rund um den Kirchturm ausgetauscht werden. Voraussichtlich im Spätsommer wolle man einen weiteren Festgottesdienst feiern, um dann das Geläut auch hörbar in Betrieb zu nehmen.