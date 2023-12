Leutenthal schlägt wieder die Stunde

Kevin Lips zog die Schrauben an: Zuvor hatte der Monteur mit seinem Kollegen Patrick Krebs von der Firma Willing das mehrere Dutzend Kilo schwere Uhrwerk die Treppe in den Leutenthaler Kirchturm hinauf gewuchtet.

Leutenthal Vier Monate vermissten die Leutenthaler die stündlichen Glockenschläge. Seit Donnerstagnachmittag ist die Sanierung des Kirchturm-Uhrwerks nun vollbracht.

Zeitlos schön ist Leutenthal weiterhin – aber das Nordkreis-Dorf, das zur Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße gehört, hat jetzt auch wieder eine öffentliche Uhrzeit. Am Donnerstagmorgen rückten Patrick Krebs und Kevin Lips von der Firma Willing aus Gräfenhain bei Ohrdruf an und hatten einen Schatz im Laderaum ihres Transporters: das frisch restaurierte, wie neu glänzende Uhrwerk für den Kirchturm. Als sie am Nachmittag wieder abrückten, durfte das Dorf nach mehr als vier Monaten seinen halbstündlichen Glockenschlag wieder hören – und sah korrekt eingestellte Uhrzeiger.

Das Uhrwerk ist ein Wunder an Beständigkeit: „Es war über all die Jahre immer funktionsfähig“, betonen Viola Prager und Volker Berbig vom Gemeindekirchenrat. Nur wenn Helmut Krey, der direkt neben der Kirche wohnt und ehrenamtlich das Aufziehen mit den beiden Gewichten übernahm, mal in den Urlaub verreist war, blieb die Uhr nach einer Woche stehen. Es ist vor allem sein Verdienst, dass sich das Uhrwerk beim Ausbau Ende Juli in einem Zustand präsentierte, der letztlich keine Ersatzteile erforderlich machte – das Uhrwerk musste „nur“ auseinandergebaut, gereinigt, oberflächenbehandelt und wieder zusammengeschraubt werden.

1923, im Jahr der deutschen Hyperinflation, hatte die Kirchengemeinde das Uhrwerk gekauft, Hersteller war die Firma Bernhard Saam aus Themar in Südthüringen. Kurz zuvor, nämlich 1919, hatten die Leutenthaler bereits ihre beiden im Krieg konfiszierten Glocken ersetzt und bereuten später, dass sie wieder auf Bronze statt dem billigeren Hartguss-Eisen bestanden hatten – denn im nächsten Krieg holte sich der Staat erneut das Metall. Den Leutenthalern blieb nur die dritte, die kleine Friedensglocke. Erst seit Mai 2021 erklingt das Geläut mit einer in Passau neu gegossenen Glocke wieder zweistimmig.

Die damals samt Leitungsverlegung eingebaute elektrische Läuteanlage ist Grundlage dafür, dass Helmut Krey künftig nicht mehr wöchentlich die enge Treppe in den Turm erklimmen muss. Denn ein elektrisches Aufzieh-Werk mit zwei neuen und viel kleineren Gewichten springt ab sofort täglich an und hält das Uhrwerk automatisch am Laufen – natürlich weiterhin streng mechanisch, schließlich steht das Uhrwerk unter Denkmalschutz. Die beiden alten Gewichte aus Gusseisen, jedes rund 70 Kilogramm schwer, werden nicht mehr benötigt. Sie zeugen vom praktischen Geist der Gemeinde: Als die Uhr nachging, wurden einfach Pflastersteine auf das Eisen gebunden und das Gewicht so erhöht.

Im neu gerichteten Holzgerüst steht das Uhrwerk jetzt wieder ganz gerade und funktioniert, so versichern die Willing-Männer, „noch mal locker 80 bis 90 Jahre“. Etwas mehr als 11.600 Euro hat sich die Kirchengemeinde das kosten lassen. 4000 davon kamen als Förderung vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, 1500 Euro hatte die damals noch selbstständige Gemeinde Leutenthal im Jahr 2018 für das Vorhaben gegeben. Rund 2300 Euro kamen seitdem als Spenden zusammen, den Rest zahlte die Kirchengemeinde aus ihrer Rücklage.

Nächster Schritt ist 2024 die Umgestaltung der Schall-Luken an der Nord- und Ostseite des Kirchturmes, damit das Geläut im Dorf wieder besser zu hören ist. Neuer Außenputz speziell für die Wetterseite des Kirchturmes wäre zwar ebenso dringend nötig, ist aber finanziell betrachtet noch Zukunftsmusik.