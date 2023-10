Pfarrer Sebastian Kircheis über das Doppelgebot der Liebe

Verliebte Paare werden es bestätigen. Das Doppelgebot der Liebe erwartet es allerdings auch für den Menschen neben mir: „Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe.“ (1. Jh 4, 21) Wir gehören zusammen? Wie soll das gehen? In einer Zeit voller Spannungen und tiefer werdender Gräben in unserer Gesellschaft kommen wir um die Frage nicht herum.

Wenn die Bibel von der Liebe spricht, denkt sie weniger an starke Gefühle und mehr an eine Grundhaltung gegenüber dem Menschen neben uns: Kann man solche Haltung üben und an sich testen? Wir machen den Austauschtest: Wie nehmen wir aneinander Anteil? Was wissen wir von den Sorgen und Freuden der Nachbarn, Kolleginnen, Bekannten aus unserer Straße? Habe ich ein Interesse, den anderen und die andere kennenzulernen? Der Annahmetest: Kann ich andere annehmen, wie sie sind? Auch dann, wenn sie sich verändern? Im Alter zum Beispiel, wenn jemand eigensinnig, störrisch oder vergesslich wird?

Liebe ist… Wir gehören zusammen. Und wie fällt der Streittest aus? Es kann auch ein Zeichen der Liebe sein, wenn wir uns streiten, um der Wahrheit willen. Ist solche Auseinandersetzung getragen von der Bereitschaft zu ertragen und zu vergeben, weil wir zusammengehören?„Ja, ich liebe Gott, bekannte Herr Zett. Da fragten sie ihn: Wie machst du das? Da verschlug es Herrn Zett die Sprache und er eilte bestürzt davon. Wenn sie es nicht sahen, musste er alles falsch gemacht haben.“ (Kurtmartin Magiera)